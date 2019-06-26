Семак назвал фантазией трансферные слухи вокруг "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак планирует сделать точечные приобретения в летнее трансферное окно, сообщает Петербургский дневник.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе со стороны "Зенита" к полузащитнику "Штутгарта" и нападающему сборной Колумбии

– У нашего тренерского штаба есть четкое понимание того, как должна развиваться команда. А у клуба есть определенный бюджет на усиление состава. Наша задача – совместить эти элементы с максимальной эффективностью. "Зенит", как вы заметили, не разбрасывался деньгами в прошлом сезоне и не будет делать этого в нынешнем сезоне, что надо понимать изначально. Приобретения будут точечными, и при этом мы будем продолжать внимательно изучать внутренние ресурсы. А что касается конкретных фамилий... Если мне надо публично обсуждать по отдельности каждую кандидатуру, про которую говорят СМИ применительно к "Зениту", то где найти время, чтобы работать?!

Подавляющее большинство фамилий вокруг "Зенита" – это слухи. Где-то явно видна рука того или иного агента, заинтересованного в пиаре своего подопечного за наш счет. Где-то вовсе начинаются фантазии на вольную тему, – приводит слова Семака Петербургский дневник.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020