Источник: "Зенит" проявляет интерес к хавбеку "Штутгарта" по прозвищу "русский"

"Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника "Штутгарта" Сантьяго Аскасибара, утверждает TNT Sports. По информации СМИ, сам 22-летний аргентинец склоняется к уходу из клуба, потому что "швабы" покинули бундеслигу по итогам прошедшего сезона.

Аскасибара привлекает вариант с питерской командой, так как в ней выступает ряд аргентинцев: защитник Эмануэль Маммана, полузащитники Эмилиано Ригони и Матиас Краневиттер, а также нападающий Себастьян Дриусси.

В сезоне-2018/19 Аскасибар провел 28 матчей за "Штутгарт" и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 12 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

У Аскасибара есть прозвище "русский". Футболист получил его от тренеров детской академии из-за нетипичной для аргентинца внешности – светлых волос и голубых глаз

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