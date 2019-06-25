Источник: "Зенит" хочет приобрести нападающего сборной Колумбии, его конкурент - "Порту"

"Зенит" заинтересован в приобретении нападающего "Атлетико Хуниор" и сборной Колумбии Луиса Диаса, информирует A Bola. Питерский клуб уже осведомился по поводу стоимости игрока. Также за 22-летним форвардом следит "Порту", отмечает ведущее португальское издание.

Сумма перехода оценивается примерно в 10 миллионов евро. Однако "Атлетико Хуниор" хочет продать только 70 процентов прав на игрока, а 30 оставить себе, чтобы заработать на следующем трансфере игрока, если он поднимется в цене.

В этом сезоне Диас в 17 матчах забил два мяча и сделал две результативные передачи. На Кубке Америки он принял участие в двух матчах.