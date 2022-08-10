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Семак допустил, что Сергеев и Кассьерра могут выйти в стартовом составе на матч с ЦСКА

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак допустил, что может выпустить нападающих Ивана Сергеева и Матео Кассьерру вместе в стартовом составе на игру 5-го тура РПЛ против ЦСКА.

— Играет то один Сергеев, то один Кассьерра. Возможен ли вариант с обоими игроками в основе?

— Конечно, такой вариант возможен. Нужно думать и понимать, насколько эта связка необходима. Пока не могу сказать, готовы ли они выйти вместе с ЦСКА.

— Что скажете об игре ЦСКА?

— Пока играют хорошо, набирают очки, много забивают. Мы будем отталкиваться от своей игры. Надо показывать свой максимум.

— Как оцените игру Алипа и Адамова с «Ахматом»?

— Вышли неплохо. Были тактические помарки, но по игре в обороне проблем больших не было. Дома в этом отношении проще, потому что качество газона лучше, поле позволяет играть быстрее, технического брака меньше.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится в субботу, 13 августа, в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.00 (мск).

Иван Сергеев
Матео Кассьерра
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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Факел – Урал
 - : -
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Локомотив – Кр. Советов
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 - : -
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И К Ж
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