Семак допустил, что Сергеев и Кассьерра могут выйти в стартовом составе на матч с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак допустил, что может выпустить нападающих Ивана Сергеева и Матео Кассьерру вместе в стартовом составе на игру 5-го тура РПЛ против ЦСКА.

— Играет то один Сергеев, то один Кассьерра. Возможен ли вариант с обоими игроками в основе?

— Конечно, такой вариант возможен. Нужно думать и понимать, насколько эта связка необходима. Пока не могу сказать, готовы ли они выйти вместе с ЦСКА.

— Что скажете об игре ЦСКА?

— Пока играют хорошо, набирают очки, много забивают. Мы будем отталкиваться от своей игры. Надо показывать свой максимум.

— Как оцените игру Алипа и Адамова с «Ахматом»?

— Вышли неплохо. Были тактические помарки, но по игре в обороне проблем больших не было. Дома в этом отношении проще, потому что качество газона лучше, поле позволяет играть быстрее, технического брака меньше.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится в субботу, 13 августа, в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.00 (мск).