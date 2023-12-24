Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:08

Селюк о трансфере Мусаева в ЦСКА: «Не думаю, что он сразу заменит Чалова или Заболотного»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход нападающего «Балтики» Тамерлана Мусаева в ЦСКА.

«Это хорошо, что ЦСКА взял Мусаева. Это просто российский вариант. ЦСКА находится под определенными санкциями. Клуб делает ставку на российских воспитанников. Посмотрим, как он будет играть, но я не думаю, что Мусаев сразу заменит Чалова или Заболотного. Хотя второму уже 33 года и никто с ним продлевать контракт не будет. Вряд ли это произойдет. Пойдет в команду ниже рангом, вот и все. А Чалов сейчас — лидер команды. Мусаев — молодой и перспективный футболист, хорошо, что ЦСКА им усилился», — приводит слова Селюка Vprognoze.ru.

19 декабря форвард «Балтики» Тамерлан Мусаев стал игроком ЦСКА. 22-летний россиянин подписал контракт с армейцами до конца сезона-2027/28.

В этом сезоне 22-летний Мусаев провел 25 игр за «Балтику» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: Vprognoze.ru
Антон Заболотный
Федор Чалов
Футбол
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
2
0
Читайте также
Бивол победил британца Артура и защитил титул чемпиона WBA
Аделия Петросян выиграла чемпионат России в Челябинске
Путин удивился, что Герой России попросил танк Т-90, а не отпуск
Ивлеева извинилась за вечеринку и пообещала передать деньги на благотворительность
США расширили часть континентального шельфа в Арктике в стратегических целях
Украинский генерал заявил, что добровольцы для ВСУ закончились
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Агент Гравийона подтвердил, что «Спартак» ведет переговоры с «Адана Демирспор»
Агент Помазуна сообщил, что этот сезон футболист доиграет в «Урале»
Новый спортивный директор «Спартака» Амарал планирует прилететь в Москву до конца 2023 года
Агент Хлусевича опроверг информацию об интересе «Спортинга» к игроку
Колумбийский Бускетс, выигравший конкуренцию у зенитовца Барриоса. Мощный трансфер «Краснодара» в чемпионской гонке
Валерий Овчинников: «При переходе на систему «осень-весна» нам обещали построить манежи. Где они?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непомнящий выступил против того, чтобы в «Сочи» работал иностранный тренер

Источник: защитник «Флуминенсе» Нино отказался от перехода в «Зенит»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости