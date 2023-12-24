Селюк о трансфере Мусаева в ЦСКА: «Не думаю, что он сразу заменит Чалова или Заболотного»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход нападающего «Балтики» Тамерлана Мусаева в ЦСКА.

«Это хорошо, что ЦСКА взял Мусаева. Это просто российский вариант. ЦСКА находится под определенными санкциями. Клуб делает ставку на российских воспитанников. Посмотрим, как он будет играть, но я не думаю, что Мусаев сразу заменит Чалова или Заболотного. Хотя второму уже 33 года и никто с ним продлевать контракт не будет. Вряд ли это произойдет. Пойдет в команду ниже рангом, вот и все. А Чалов сейчас — лидер команды. Мусаев — молодой и перспективный футболист, хорошо, что ЦСКА им усилился», — приводит слова Селюка Vprognoze.ru.

19 декабря форвард «Балтики» Тамерлан Мусаев стал игроком ЦСКА. 22-летний россиянин подписал контракт с армейцами до конца сезона-2027/28.

В этом сезоне 22-летний Мусаев провел 25 игр за «Балтику» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.