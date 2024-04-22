Селюк предложил идею для российских клубов
Известный российский агент Дмитрий Селюк предложил руководителям российских клубов при увольнении тренера убирать и спортивного директора.
«Я уверен, что Абаскаль был небольшой величины в «Спартаке», и это не только его решение привести одного или другого. Я не думаю, что он очень сильно влиял на что-то. Что у нас происходит в российском футболе? Спортивный директор, в принципе, приглашает тренера, затем докладывает своему руководителю, что это суперкандидатура, и показывает на то, что действительно её надо взять. Спортивный директор точно так же приводит футболистов в команду, а потом происходит что? Он ведь тоже должен отвечать за результат. Потому как он реально человек из руководства клуба, который отвечает за тех или иных персонажей. Вопрос. Почему не убирают спортдиров? Должна быть связка между ним и тренером. Потому что когда тренера убирают, он думает: «Ах ты наглец! Ты мне навязываешь игроков, а в конечном итоге выгоняют меня!» — цитирует Селюка «Евро.Футбол.Ру».
14 апреля «Спартак» уволил главного тренера Гильермо Абаскаля. В турнирной таблице РПЛ красно-белые занимают четвертое место, набрав 38 очков в 24 матчах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|44-20
|50
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|24
|11
|8
|5
|40-32
|41
|
4
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
5
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
6
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|7
|8
|36-38
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|24
|8
|4
|12
|22-30
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|24
|6
|8
|10
|27-31
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|- : -
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|- : -
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2