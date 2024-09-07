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Селюк: «Николич лучше Федотова, он не ведет себя как маленький ребенок»

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Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил старт московского ЦСКА под руководством Марко Николича в новом сезоне РПЛ. Он сменил на посту главного тренера Владимира Федотова.

«Я не фанат ни того, ни другого тренера. Но Николич все равно лучше Федотова. Такие, как Федотов и Гончаренко, не могут работать с большими футболистами в больших клубах. Почему? Потому что с большими футболистами часто случаются конфликты. А эти чудики ведут себя как маленькие дети. Сколько лет Федотову — он обидчивый, как маленький ребёнок. Гончаренко и Федотов вели себя как гадкие вонючки. Николич всё-таки не такой. Он много уделяет атмосфере внутри коллектива и не такой мстительный мерзавец. Марко просто делает свою работу. Но я не говорю, что Николич — супертренер. Я говорю, что он лучше Федотова ровно по тем причинам, которые я перечислил выше», — сказал Селюк Metaratings.ru.

После 7-ми туров РПЛ ЦСКА под руководством Марко Николича занимает 5-е место в турнирной таблице. В сезоне-2023/24 армейцы закончили чемпионат на 6-й строчке.

Источник: Metaratings.ru
Владимир Федотов (тренер)
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Селюк
Марко Николич
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
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15.09 14:15
Динамо – Ахмат
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Динамо Мх – Спартак
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 7
Мирлинд Даку

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ЦСКА

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

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