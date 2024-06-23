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Селюк: «Локомотив» ушел в минус, продав Глушенкова в «Зенит»

Сергей Разин
корреспондент
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Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход полузащитника Максима Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит».

«Ни один европейский клуб не даст ему столько же денег, сколько дал «Зенит». Для него это выгодно. «Локомотив» же ушел в минус и продал своего лучшего игрока. «Локо» даже в ноль не вышел. Они потратили 600 миллионов на игрока. Продали тоже за 600 миллионов, но получили меньше. Часть денег ушла другим людям за пределами клуба», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

«Зенит» объявил о трансфере Глушенкова в четверг, 20 июня. Клуб подписал контракт с 24-летним россиянином по схеме «4+1».

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-lokomotiv-ushyol-v-minus-prodav-glushenkova-v-zenit-375504/
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Селюк
Максим Глушенков
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