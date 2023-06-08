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Сегодня, 18:41

Селюк объяснил, почему верит в новость об интересе «Аякса» к Сперцяну

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский агент Дмитрий Селюк оценил вероятность трансфера полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Аякса».

«Не слышал об этом ничего. Для Сперцяна это хорошая команда. Конечно, верим в эту новость. «Аякс» любит как раз свою молодежь растить. Но Сперцян в их вкусе, потому что он хороший, техничный игрок», — приводит слова Селюка Vprognoze.ru.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2022/23 футболист забил 14 голов и сделал 14 результативных передач в 40 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает 23-летнего армянина в 9 миллионов евро.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10925315-selyuk-obyasnil-pochemu-verit-v-novost-ob-interese-ayaksa-k-spercyanu.html
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Аякс
ФК Краснодар
Дмитрий Селюк
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
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Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
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ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
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3.06 17:00
Пари НН – Химки
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Спартак

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Федор Чалов

Федор Чалов

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Максим Ненахов

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