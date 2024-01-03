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Сегодня, 22:15

Глебов оценил свою игру в 2023 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, что прошедшей год получился для него двояким по ощущениям.

«Год получился таким непонятным. Плохой старт в этом сезоне, наверное, не очень хорошая концовка прошлого сезона. Двоякие ощущения, — сказал Глебов. — Что касается сборной России, то хорошие отрезки были с Камеруном, с Кубой по атмосфере было хорошо. Я думаю, что нужно проводить больше матчей в России. Доволен ли годом в плане карьеры? Нормально», — приводит слова Глебова ТАСС.

В нынешнем сезоне 24-летний Глебов провел за «Ростов» 24 матча, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Источник: https://tass.ru/sport/19672383
Данил Глебов
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
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5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
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 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
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 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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