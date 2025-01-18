Селиховым интересуется команда из ОАЭ
Вратарь «Спартака» Александр Селихов интересен клубу из ОАЭ. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Отмечается, что переговоры с представителями футболиста состоятся на следующей неделе.
Селихов перешел в «Спартак» в декабре 2016 года. Его контракт с красно-белыми истекает летом 2025 года.
В нынешнем сезоне 30-летний голкипер провел 8 матчей в Кубке России, в которых пропустил 7 голов.
Источник: РБ Спорт
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|
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|2
|8
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|14
|
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|28.02
|19:00
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Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
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Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
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|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
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Ростов – Динамо
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|Ж
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|1
|
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Оренбург
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|1
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