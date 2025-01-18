Селиховым интересуется команда из ОАЭ

Вратарь «Спартака» Александр Селихов интересен клубу из ОАЭ. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что переговоры с представителями футболиста состоятся на следующей неделе.

Селихов перешел в «Спартак» в декабре 2016 года. Его контракт с красно-белыми истекает летом 2025 года.

В нынешнем сезоне 30-летний голкипер провел 8 матчей в Кубке России, в которых пропустил 7 голов.