Тарханов — о шансах ЦСКА в РПЛ: «Будет сложно, но, надеюсь, что армейцы будут в тройке»

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов оценил перспективы красно-синих в нынешнем сезоне РПЛ.

«Пока ЦСКА отстает от группы лидеров. Все команды будут драться за призовые места. Армейцам не хватает стабильности. Пока сложно оценить работу Николича. Армейцам будет сложно, но, надеюсь, что будут в тройке», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

ЦСКА с 31 очком располагается на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ.