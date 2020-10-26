Селихов рассказал о видео с оскорбительным комментарием в адрес Глушакова

Голкипер «Спартака» Александр Селихов в интервью Анне Соколовой для YouTube-канала «Спорт-Экспресс» рассказал об онлайн-трансляции в Instagram во время которой он отреагировал на комментарий подписчика в адрес Дениса Глушакова. В конце 2018 года один из болельщиков оскорбил Глушакова, Селихов ответил оскорблением в ответ.

— Я всегда за команду, кто бы это ни был. Человек написал (оскорбительный) комментарий. Это было в прямом эфире. Я просто так не считаю, — сказал Селихов.