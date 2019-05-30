21:17 | Футбол — РПЛ

Селихов поймал щуку. Фото

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Голкипер "Спартака" Александр Селихов в своем Инстаграме поделился фотографией из отпуска. На ней он запечатлен возле реки с щукой в руках.

- Рыбалка, - такой подписью сопровождается фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fishing🎣🤓

Публикация от Selikhov Aleksandr (@selikhov57)

В минувшем сезоне Селихов провел 8 матчей за "Спартак", в которых пропустил 6 голов. Красно-белые заняли 5-е место в чемпионате России-2018/19.

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