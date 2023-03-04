Селихов нарушил правила около центральной линии в матче «Спартака» с «Уралом»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов нарушил правила около центральной линии в матче 18-го тура чемпионата России против «Урала».

Россиянин нарушил правила на нападающем уральской команды Лазаре Ранджеловиче. Сербский форвард врывался в свободную зону, но его опередил Селихов, который далеко выбежал из своей штрафной площади. Голкипер в подкате выбил мяч и сбил игрока.