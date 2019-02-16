Селихов и Мельгарехо начнут работать в общей группе в ближайшие дни

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал в интервью пресс-службе красно-белых о восстановлении травмированных футболистов. Он отметил, что вратарь Александр Селихов и полузащитник Лоренсо Мельгарехо в ближайшее время вернутся в строй.

– На прошлом сборе Александр Селихов почувствовал боль в спине в товарищеском матче и последние дни работал индивидуально. Как у него дела сейчас?

– Он чувствует себя нормально, боль практически полностью ушла. Сегодня у него втягивающая тренировка, а через день-два Саша вернется в общую группу. То же самое касается Лоренсо Мельгарехо, который начнет работать без ограничений в ближайшие дни.

– Артем Ребров также прилетел с командой в Турцию. Как строится его работа?

– Он проходит ряд физиотерапевтических процедур. А 26 февраля отправится в Рим, где перенес операцию. Артему снимут повязку, и он начнет разрабатывать плечо. Вместе с ним полетит Ещенко. Андрей пройдет плановый осмотр, после которого мы поймем, насколько можно увеличивать нагрузки.