"Сегодня футбол Бескова неактуален". Яркое интервью Игоря Шалимова

В понедельник гостем редакции "СЭ" стал бывший капитан сборной России, недавно покинувший пост главного тренера "Химок", Игорь Шалимов. 50-летний специалист по традиции очень фактурно отвечал на вопросы наших пользователей на YouTube-канале. Шалимов детально объяснил, в чем отличие футбола Бескова от Романцева, почему Смолов угодил в кризис, зачем "Спартаку" Глушаков и многое другое.

Вот лишь несколько тем яркого интервью:

– Как Шалимову "Краснодар" Мусаева?

– Почему "Спартак" не может играть в олдскульный футбол?

– Кононов поплыл в "Спартаке"?

– Что происходит с Глушаковым?

– Почему болельщики тоскуют по Каррере?

– В чем различия "Спартака" Карреры и Кононова? Все дело в Промесе?

– Мамаев – безбашенный человек?

– Иван Игнатьев – будущая звезда российского футбола?