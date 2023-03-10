«СЭ» разыгрывает билеты на матч «Спартак» — «Факел»

«СЭ» проводит розыгрыш билетов на матч 19-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Факелом».

Билеты можно выиграть в Telegram-канале «СЭ» (условия здесь). Два победителя будут определены сегодня, 10 марта в 20.00 мск.

Игра пройдет 11 марта в 16.30 по московскому времени на стадионе «Открытие Банк Арена».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 18 матчах. «Факел» располагается на 14-й строчке — 14 очков.