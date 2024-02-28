Щетинин рассказал, чем занимается в свободное время на сборах

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал, чем занимается в свободное время на сборах команды.

— Чем вы занимаетесь в свободное время на сборах?

— Посмотрел сериал «Острые Козырьки», читаю книгу, с семьей общаюсь и иногда прогуливаюсь. Иногда с Мелехиным могу зарубиться в «Плейстейшен». Когда он хочет поотжиматься, звонит мне и проигрывает.

— Вы сильны в FIFA?

— Нет, у нас есть игроки и посильнее — Лангович, Глебов, Миронов. Мы с Мелехиным наравне играем, но в последнее время он хочет отжиматься. Приходится предоставлять такую возможность, — приводит слова Щетинина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 19 матчей за «Ростов», отличившись голом.