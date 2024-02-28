Игрок «Ростова» Щетинин: «Сейчас единственная книга, которая меня затянула, — Ветхий завет»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал, что читает Ветхий Завет.

«Что беру с собой на сборы? Стабильно: витамины, штаны для прессотерапии, массажер, фитнес-резинки. Книги? Я не любитель книг, но верующий человек, и сейчас единственная книга, которая меня затянула, — Ветхий Завет. Кто христианин, тот поймет, что я читаю», — цитирует Щетинина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 19 матчей за «Ростов», отличившись голом.