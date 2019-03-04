"Счет в пользу "Зенита". Романцев – о матче "Спартак" - "Краснодар"

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев – о матче 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1).

- Счет по игре?

- Считаю, что да. Игрой "Спартака" доволен, результатом - нет. Такой счет в пользу "Зенита".

- А как же момент на 89-й минуте, когда сначала после прострела Газинского выручил Селихов, а потом и штанга?

- Действительно, такая концовка дает основание считать, что "Краснодар" был ближе к победе. Но следует учитывать, что за плечами краснодарцев уже два матча в Лиге Европы. А значит он раньше "Спартака" обрел игровую форму. И в этом был его единственный плюс. В остальном все на равных. (Александр Львов)

Полностью интервью Олега Романцева - скоро в "СЭ".