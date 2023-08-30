Щербаченко: «Такое ощущение, что Абаскаль выставляет тот состав «Спартака», который ему снится»

Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко высказался о ротации в стартовом составе «Спартака» в преддверии матча 7-го тура РПЛ.

«Краснодар» более стабилен, а «Спартак» более непредсказуем в игре, и у него так сильно от матча к матчу меняются стартовые составы, что никто не может предсказать очередной. Даже сам Абаскаль. У меня такое ощущение, что он выставляет тот состав, который снится ему ночью перед игрой. Мне кажется, букмекеры скоро будут давать коэффициенты на то, кто выйдет в «Спартаке» в основном составе, а кто не выйдет. У «Спартака» большое количество квалифицированных футболистов и большое шараханье по схеме игры и по составу», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Щербаченко.

29 августа «Спартак» крупно обыграл «Динамо» в матче 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России (4:1). На данный момент красно-белые занимают 1-ю строчку в группе D. Команда набрала 9 очков за 3 игры.

В чемпионате России «Спартак» с 10 очками идет на 7-й позиции. В 7-м туре московская команда сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 2 сентября.