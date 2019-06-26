Щенников перенес операцию и пропустит 12 недель

Защитник ЦСКА Георгий Щенников был прооперирован в связи с переломом лодыжки, полученной на одной из тренировок.
Срок восстановления 28-летнего футболиста составит ориентировочно 12 недель, сообщает пресс-служба армейцев.
В сезоне 2018/19 Геогрий Щенников провел за ЦСКА 28 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.
Георгий @GShchennikov42 прооперирован в Германии. Скорейшего восстановления! https://t.co/YgStJSQu5i pic.twitter.com/LmKY2IAJrG— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 26 июня 2019 г.
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