Щенников перенес операцию и пропустит 12 недель

Защитник ЦСКА​ Георгий Щенников был прооперирован в связи с переломом лодыжки, полученной на одной из тренировок.

Срок восстановления 28-летнего футболиста составит ориентировочно 12 недель, сообщает пресс-служба армейцев.

В сезоне 2018/19 Геогрий Щенников провел за ЦСКА 28 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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