Сборная России поздравила Чалова с титулом лучшего бомбардира РПЛ

Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2018/19. 21-летний футболист забил 15 голов. Сборная России в своем официальном Твиттере поздравила форварда с этим достижением.

- Поздравляем Федора Чалова с титулом лучшего бомбардира Чемпионата России! - сообщается в аккаунте национальной команды.

Поздравляем Фёдора Чалова с титулом лучшего бомбардира Чемпионата России! ⚽🏆🥇💥 pic.twitter.com/LoAL3rs9c7 — Сборная России (@TeamRussia) 26 мая 2019 г.

ЦСКА занял 4-е место в турнирной таблице, набрав 51 очко.

Большой онлайн финиша сезона РПЛ