Сайманов рассказал о своих полномочиях в «Ростове»

Вице-президент «Ростова» Рустем Сайманов рассказал, какой работой он занимается в команде.

— Вы участвовали в собрании клубов в качестве вице-президента «Ростова»?

— Да, все верно. Был в качестве вице-президента «Ростова».

— А какие у вас полномочия? Селекция?

— Селекция, да и все то же самое, что было в «Рубине». Ну, кроме полномочий гендиректора, — цитирует Сайманова «РБ Спорт».

Сайманов начал работать в «Ростове» в апреле. С 2018 по 2023 годы он занимал пост генерального директора «Рубина».