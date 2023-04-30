Сайманов рассказал о своих полномочиях в «Ростове»
Вице-президент «Ростова» Рустем Сайманов рассказал, какой работой он занимается в команде.
— Вы участвовали в собрании клубов в качестве вице-президента «Ростова»?
— Да, все верно. Был в качестве вице-президента «Ростова».
— А какие у вас полномочия? Селекция?
— Селекция, да и все то же самое, что было в «Рубине». Ну, кроме полномочий гендиректора, — цитирует Сайманова «РБ Спорт».
Сайманов начал работать в «Ростове» в апреле. С 2018 по 2023 годы он занимал пост генерального директора «Рубина».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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7 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|0 : 2
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 5
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|1 : 3
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|1 : 1
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|1 : 1
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 0
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|3 : 1
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|5 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
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