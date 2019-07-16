Савин и Смолов пошутили про кофе и сигареты

Бывший футболист Евгений Савин во время записи интервью с Алексеем Миранчуком и его братом Антоном для YouTube-канала "КраСава" в отеле встретился с одноклубником братьев Федором Смоловым. Он обратил внимание на пепельницу и стаканчики на столике перед нападающим "Локомотива" на балконе и пошутил.

– Ты же понимаешь сейчас, что люди будут думать? Миранчук со Смоловым… – сказал Савин, показывая на столик.

– Ну а что такого? – смеясь, ответил Смолов. – Ты как будто не делал никогда перед тренировкой. Сижка, кофеек, все четко.