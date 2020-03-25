«Самое время для работы над собой». Зелимхан Бакаев совместил чтение журнала и тренировку

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев показал, чем занимается во время карантина.

Хавбек красно-белых выложил видео, где во время тренировки читает журнал.

— Самое время для работы над собой! — написал Бакаев в Instagram. - Давайте вдохновлять друг друга. Делитесь тем, как развиваетесь дома.

Ранее его брат Солтмурад, выступающий за «Рубин», набил регбийный мяч под песню Дмитрия Маликова.