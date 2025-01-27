Самедов иронично ответил Акинфееву, назвавшего его самым ленивым футболистом: «Спасибо, Игорек!»

Экс-футболист сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова капитана ЦСКА Игоря Акинфеева, назвавшего его самым ленивым футболистом в выпуске «Шоу Воли» на ТНТ.

«Спасибо, Игорек! Самое шляпное досталось мне. В каком смысле ленивый? Самый работоспособный футболист на поле был! Наберу ему или выскажу, как увижу (смеется)!» — сказал Самедов «СЭ».

40-летний Самедов на сегодняшний день занимает должность селекционера «Факела». Он известен по выступлениям за «Спартак» (2002-2005, 2017-2018), а также за московские «Локомотив», «Динамо», ФК «Москва» и самарские «Крылья Советов».