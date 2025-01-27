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Сегодня, 19:00

Титов считает, что агенты Угальде сейчас будут набивать ему цену

Камила Абдурахманова
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о том, насколько оправдан интерес к нападающему красно-белых Манфреду Угальде со стороны клубов из топ-5.

«Ну, это работа агентов. Понятно, что сейчас будут набивать ему цену, таковы сегодняшние реалии. Отталкиваемся от этого, что чем больше пишут про футболистов, тем больше у них будут контракты. Но я допускаю и интерес ПСЖ, почему бы и нет. Опять же, интерес — это не то, что его хотят купить. Такие клубы, как ПСЖ, они рассматривают как вариант пятым, седьмым, десятым номером... Поэтому Угальде, скорее всего, как один из кандидатов. И здесь уже играют агенты. А с другой стороны — работа клуба, спортивного директора, в том числе генерального, чтобы убедить, что ты сейчас заиграл, наконец-то начал забивать, что сегодня лучше играть в «Спартаке». И есть окружение любого футболиста, которое может как убедить поменять команду, так и сказать, что менять ничего не надо. Потому что каждый футболист, он как ребенок, тем более в таком возрасте» — говорит Титов «РБ Спорт».

Угальде в текущем сезоне провел за «Спартак» 18 игр и забил 15 мячей во всех турнирах.

Источник: «РБ Спорт»
Егор Титов
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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