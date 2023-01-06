Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:09

Петреску: «В России я был счастлив. Открытые россияне, сильная РПЛ — все было отличным»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший тренер «Кубани» и «Динамо» Дан Петреску высказался об отстранении российских клубов и сборных от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

«В России я был по-настоящему счастлив, — цитирует Sport24 Петреску. — Годы в «Кубани» и «Динамо» были фантастическими. Открытые россияне, сильная РПЛ — в России все было отличным. Жаль, что сейчас все складывается именно так, но годы, которые я провел в российском футболе, вспоминаю только с теплотой».

С 2010 по 2012 год Петреску занимал пост главного тренера «Кубани», в которую вернулся в 2016 году, а с 2012 по 2014 год тренировал московское «Динамо».

55-летний Петреску возглавляет «Клуж» с августа 2021 года. Команда занимает второе место в чемпионате Румынии с 44 очками в 21 матче, уступая 1 очко лидирующему «Фарулу».

Дан Петреску
Футбол
РПЛ
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин — второй европейский бомбардир в истории НХЛ. Он обогнал легендарного Селянне
Отец Волочковой был чемпионом СССР, а старость проводит в инвалидном кресле
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
ВСУ второй раз обстреляли Донецк после начала режима тишины
Галкин выкрикнул националистический лозунг на концерте в Дубае
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Тарпищев — о допуске россиян к Australian Open: «Мы на это не реагируем, потому что так и должно быть»
Ригини: «Фигурное катание загибается из-за того, что спортсмены не могут заработать денег»
Терещенко: «Для нас проведение следующего МЧМ было бы большим возвращением»
Терещенко — об МЧМ: «С отсутствием России молодежный хоккей теряет в зрелищности»
Глава ИИХФ считает, что вопрос отстранения сборных России должен быть вне политики
Тардиф заявил, что на следующем конгрессе ИИХФ рассмотрит возможность проведения МЧМ в Новосибирске
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Салихова резко ответила Канчельскису, который раскритиковал ее работу в «Спартаке»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости