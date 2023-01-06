Петреску: «В России я был счастлив. Открытые россияне, сильная РПЛ — все было отличным»

Бывший тренер «Кубани» и «Динамо» Дан Петреску высказался об отстранении российских клубов и сборных от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

«В России я был по-настоящему счастлив, — цитирует Sport24 Петреску. — Годы в «Кубани» и «Динамо» были фантастическими. Открытые россияне, сильная РПЛ — в России все было отличным. Жаль, что сейчас все складывается именно так, но годы, которые я провел в российском футболе, вспоминаю только с теплотой».

С 2010 по 2012 год Петреску занимал пост главного тренера «Кубани», в которую вернулся в 2016 году, а с 2012 по 2014 год тренировал московское «Динамо».