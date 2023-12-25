Мележиков о возрождении «Спартака-2»: «Хочется видеть качественную команду с классным подбором перспективных ребят»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в комментарии для «СЭ» оценил решение о возрождении «Спартака-2» — второй команды красно-белых.

«Новость очень позитивная! А вот по поводу предстоящего процесса возрождения — пока сдержанный оптимизм! Два года назад решение о закрытии «Спартак-2» было принято исключительно из-за финансовых трудностей, которые ожидались клубом и лично Леонидом Арнольдовичем Федуном, чтобы не допустить возможного расформирования команды по ходу первенства ФНЛ. Это было бы совсем больно! Решение было болезненным для Леонида Арнольдовича и для всего клуба, но ввиду определенных финансовых потерь у акционеров на рынке — весьма обоснованное.

В тот период была поставлена задача провести жесткое сокращение бюджета по всем направлениям деятельности клуба, которое должно было затронуть и основную команду, и затронуло летнюю трансферную кампанию 2022 года: средства на покупку игроков, запланированные вначале, были обнулены к лету. По поводу эффективности возрождаемой команды: конечно, в спортивной вертикали клуба наличие команды в ФНЛ позволяет адаптировать молодых игроков ко взрослому футболу в своей собственной структуре, что очень важно для постоянного контроля футболиста. И то, что новый акционер — «Лукойл» — принял решение выделить средства на создание команды, а, в перспективе, и новую инфраструктуру — это большой шаг и очень положительное решение. Правда, сейчас, ввиду недавно проведенной реформы ФНЛ, в первые года два, а то и три, до выхода команды в Первую лигу, не получится использовать команду для профессионального роста молодых игроков ближайшего резерва. Но в ближайшем будущем — после выхода в Первую лигу — команда станет полезна и важна в клубной вертикали», — сказал Мележиков «СЭ».

Также Мележиков отметил важность ежедневной работы над построением новой команды.

«В этой ситуации я бы еще раз обратил внимание на важность ежедневного внимания к тщательному построению команды: от административного и тренерского штаба до жесткого отбора и привлечения игроков. Новый спортивный директор, как иностранец, все-таки фигура временная, да и не знаком с российским рынком футболистов. Под эту задачу, как я уже говорил, очень важно сформировать в структуре спортивного блока отдельное соответствующее направление по развитию молодых игроков, исключительно из числа качественных отечественных, подчеркиваю, специалистов. Такие есть и в нашей клубной структуре, и на футбольном рынке. Постоянное внимание руководителей высшего звена и наличие ответственного за данное направление в спортивном блоке только повысит эффективность этой модели. В прошлый раз этого внимания и не хватало, а моя попытка назначить ответственного в лице Владимира Кузьмичева — классного специалиста, одного из лучших в России в системе подготовки молодых игроков, к сожалению, не увенчалась успехом. С удовольствием буду наблюдать и переживать. Очень хочется видеть качественную вторую команду, с классным подбором перспективных и развивающихся ребят, которая действительно стала бы наконец эффективным клубным инструментом, а не командой для банального содержания футболистов без возможности не только перехода в основную команду «Спартака», но и в другие команды РПЛ», — добавил Мележиков.

«Спартак» объявил о возрождении второй команды в понедельник, 25 декабря. Ожидается, что команда будет выступать во Второй лиге со следующего сезона.

«Спартак-2» был создан в 2013 году, команду расформировали летом 2022 года.