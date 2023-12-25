Мележиков о возрождении «Спартака-2»: «Хочется видеть качественную команду с классным подбором перспективных ребят»
Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в комментарии для «СЭ» оценил решение о возрождении «Спартака-2» — второй команды красно-белых.
«Новость очень позитивная! А вот по поводу предстоящего процесса возрождения — пока сдержанный оптимизм! Два года назад решение о закрытии «Спартак-2» было принято исключительно из-за финансовых трудностей, которые ожидались клубом и лично Леонидом Арнольдовичем Федуном, чтобы не допустить возможного расформирования команды по ходу первенства ФНЛ. Это было бы совсем больно! Решение было болезненным для Леонида Арнольдовича и для всего клуба, но ввиду определенных финансовых потерь у акционеров на рынке — весьма обоснованное.
В тот период была поставлена задача провести жесткое сокращение бюджета по всем направлениям деятельности клуба, которое должно было затронуть и основную команду, и затронуло летнюю трансферную кампанию 2022 года: средства на покупку игроков, запланированные вначале, были обнулены к лету. По поводу эффективности возрождаемой команды: конечно, в спортивной вертикали клуба наличие команды в ФНЛ позволяет адаптировать молодых игроков ко взрослому футболу в своей собственной структуре, что очень важно для постоянного контроля футболиста. И то, что новый акционер — «Лукойл» — принял решение выделить средства на создание команды, а, в перспективе, и новую инфраструктуру — это большой шаг и очень положительное решение. Правда, сейчас, ввиду недавно проведенной реформы ФНЛ, в первые года два, а то и три, до выхода команды в Первую лигу, не получится использовать команду для профессионального роста молодых игроков ближайшего резерва. Но в ближайшем будущем — после выхода в Первую лигу — команда станет полезна и важна в клубной вертикали», — сказал Мележиков «СЭ».
Также Мележиков отметил важность ежедневной работы над построением новой команды.
«В этой ситуации я бы еще раз обратил внимание на важность ежедневного внимания к тщательному построению команды: от административного и тренерского штаба до жесткого отбора и привлечения игроков. Новый спортивный директор, как иностранец, все-таки фигура временная, да и не знаком с российским рынком футболистов. Под эту задачу, как я уже говорил, очень важно сформировать в структуре спортивного блока отдельное соответствующее направление по развитию молодых игроков, исключительно из числа качественных отечественных, подчеркиваю, специалистов. Такие есть и в нашей клубной структуре, и на футбольном рынке. Постоянное внимание руководителей высшего звена и наличие ответственного за данное направление в спортивном блоке только повысит эффективность этой модели. В прошлый раз этого внимания и не хватало, а моя попытка назначить ответственного в лице Владимира Кузьмичева — классного специалиста, одного из лучших в России в системе подготовки молодых игроков, к сожалению, не увенчалась успехом. С удовольствием буду наблюдать и переживать. Очень хочется видеть качественную вторую команду, с классным подбором перспективных и развивающихся ребят, которая действительно стала бы наконец эффективным клубным инструментом, а не командой для банального содержания футболистов без возможности не только перехода в основную команду «Спартака», но и в другие команды РПЛ», — добавил Мележиков.
«Спартак» объявил о возрождении второй команды в понедельник, 25 декабря. Ожидается, что команда будет выступать во Второй лиге со следующего сезона.
«Спартак-2» был создан в 2013 году, команду расформировали летом 2022 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5