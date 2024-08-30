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Зарема Салихова: «Без Соболева «Спартак» стал травоядным»

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Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала для «СЭ» ожидаемый переход форварда москвичей Александра Соболева в «Зенит».

«Во-первых, дельфины не живут в мутной воде. Во-вторых, обладают хорошим слухом. В-третьих, не боятся конкуренции с кабанами. А если серьезно, то при Федуне Соболев продолжал бы раздавать тумаки игрокам «Зенита» за то, что те обидеть пытались Промеса. Без Соболева «Спартак» стал травоядным. Есть еще остренькие зубки у команды, но, увы, без клыков», — сказала Салихова.

Александр Соболев. Соболев — в Санкт-Петербурге. И подпишет контракт с «Зенитом» по схеме «4+1»

Ранее «СЭ» сообщал, что официальное объявление о переходе 27-летнего нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» должно последовать в пятницу, 30 августа.

В случае, если у футболиста нет проблем со здоровьем, он, по данным «СЭ», заключит контракт с сине-бело-голубыми по схеме «4+1». Сумма трансфера составит около 10 миллионов евро.

27-летний Соболев перешел в «Спартак» в 2020 году. В нынешнем сезоне футболист провел на поле за красно-белых всего 67 минут, а после матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2) был отстранен от тренировок с командой.

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
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7
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 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
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 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
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12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
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