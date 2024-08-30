Радченко: «Верю, что когда-нибудь российский клуб сможет повторить успех «Зенита» и выиграть Суперкубок УЕФА»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко вспомнил победу петербуржцев в Суперкубке УЕФА над «Манчестер Юнайтед» (2:1).

«Этот матч вошел в историю клуба. Это такая прочитанная страница истории, которая останется в памяти болельщиков навсегда. Обыграть «Манчестер Юнайтед» — это было большое событие. Это одна их самых значимых побед нашего спорта. Верю, что когда-нибудь российский клуб сможет повторить этот успех и выиграть Суперкубок. Это по силам, а сейчас просто такая обстановка. Понятно, что сейчас труднее оценивать уровень, потому что мы не играм в международных турнирах», — приводит слова Радченко Legalbet.

29 августа 2008 года «Зенит» первым среди российских клубов стал обладателем Суперкубка УЕФА. В матче за трофей петербуржцы обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.