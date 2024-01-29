Сафонов считает, что у «Зенита» не будет большой проблемы заменить Кассьерру

Футбольный менеджер Алексей Сафонов прокомментировал возможные перемены в «Зените».

«Стоит ли ждать до закрытия трансферного окна ухода кого-то из игроков «Зенита»? Думаю, да. Стоит ли отпустить Сутормина в «Ростов»? Это клуб пусть разбирается. Есть агент, есть игрок. Какие у них там планы есть? Некоторые готовы уйти, хотят играть. Как Круговой. Захотел, допустим, больше игровой практики — ушел в ЦСКА. Будет ли легко заменить Кассьеру в случае его ухода? «Зенит» — такая команда, что у них, мне кажется, три состава там. Проблема не в том, кого заменить, а в том, что кто-то сидит недовольный. Нет, не будет большой проблемы», — приводит слова Сафонова «Спорт День за Днем».

Кассьерра играет за «Зенит» с июля 2022 года. В этом сезоне 26-летний форвард отметился 15 голами и пятью результативными передачами в 22 играх.