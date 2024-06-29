Агент Сафонов: «Рыжиков готов работать главным тренером»
Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, где может продолжить тренерскую карьеру Сергей Рыжиков.
— Куда Рыжиков пойдет дальше? Занимаемся. Сергей готов работать главным тренером. Его в «Химки» пригласил Талалаев. Так что, зная его характер, он даже не рассматривал вариант остаться в штабе без Талалаева. Есть ли варианты? Пока нет. Будем заниматься, мы с ним общаемся. Вторая лига даже еще не доиграла сезон. Так что рано о чем-то говорить.
Вообще он не скрывал желания работать самостоятельно главным тренером. Но если условный Талалаев снова позовет, то почему нет? Они вместе работали в «Ахмате», в «Химках». Сергей ни разу его не подводил, — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».
Последним клубом Рыжикова были «Химки», где он в качестве тренера вратарей входил в штаб Андрея Талалаева. 20 июня они вместе покинули подмосковную команду.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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