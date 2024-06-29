Агент Сафонов: «Рыжиков готов работать главным тренером»

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, где может продолжить тренерскую карьеру Сергей Рыжиков.

— Куда Рыжиков пойдет дальше? Занимаемся. Сергей готов работать главным тренером. Его в «Химки» пригласил Талалаев. Так что, зная его характер, он даже не рассматривал вариант остаться в штабе без Талалаева. Есть ли варианты? Пока нет. Будем заниматься, мы с ним общаемся. Вторая лига даже еще не доиграла сезон. Так что рано о чем-то говорить.

Вообще он не скрывал желания работать самостоятельно главным тренером. Но если условный Талалаев снова позовет, то почему нет? Они вместе работали в «Ахмате», в «Химках». Сергей ни разу его не подводил, — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Последним клубом Рыжикова были «Химки», где он в качестве тренера вратарей входил в штаб Андрея Талалаева. 20 июня они вместе покинули подмосковную команду.