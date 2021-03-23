Ярошик был удивлен назначением Олича на пост главного тренера ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал назначение на пост главного тренера московского клуба Ивица Олича.

«Назначение меня удивило. Разговоры об уходе Виктора Гончаренко начались еще месяц назад, тогда говорили про приглашение опытных тренеров или братьев Березуцких. В итоге пригласили тренера без большого опыта работы. Я сам только знакомлюсь с работой главного тренера и понимаю, насколько это непросто. Не нужно думать, что это легко, это очень сложная работа. Особенно в таком большом клубе, как ЦСКА», — цитирует Ярошика ТАСС.

О назначении хорвата ЦСКА объявил сегодня, 23 марта. Детали контракта пока не сообщаются. Вчера, 22 марта, клуб сообщил об увольнении главного тренера команды Виктора Гончаренко.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 40 очками. Лидирует «Зенит» (48 очков).