Рыскин заявил, что «Алания» не связывалась с «Ростовом» по Мельникову

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, что в клуб не поступали предложения по полузащитнику Степану Мельникову.

— Появилась информация о том, что «Алания» интересуется Степаном Мельниковым. Скажите, с вами связывались?

— Нет, — приводит «РБ Спорт» слова Рыскина.

В минувшем сезоне 21-летний Мельников провел 17 матчей за «Ростов» и забил два гола. Его контракт с южанами рассчитан до 30 июня 2026 года.

По итогам сезона-2022/23 «Ростов» занял 4-е место в турнирной таблице чемпионата России.