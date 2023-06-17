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Сегодня, 18:23

Пранкер Вован рассказал, что жена Карпина спасла мужа от розыгрышей

Ана Горшкова
Корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский пранкер Владимир Кузнецов, известный как Вован, рассказал, что жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина защитила его от телефонных розыгрышей.

В 2009 году Кузнецов разыграл Карпина, который тогда работал в «Спартаке», представившись экспертом Александром Бубновым.

«Карпин оказался забавным человеком. Потом можно с ним было и дальше писать пранки, но телефон стала выхватывать его жена, она оказалась более осторожной. Она отвечала: «Не звоните, пожалуйста, до свидания! Избавьте нас, пожалуйста, от вашей назойливости». Так она спасла мужа от развода», — приводит слова Кузнецова РИА «Новости».

Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2014 год. Под его руководством столичный клуб дважды занимал второе место в чемпионате России.

Источник: РИА Новости
Валерий Карпин
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1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
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 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
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 Химки 30 4 6 20 25-67 18
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