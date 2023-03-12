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Шипицин считает, что счет матча «Краснодар» — «Динамо» не по игре

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Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин прокомментировал победу «быков» над «Динамо» (3:1) в матче 19-го тура РПЛ.

«Краснодар» — «Динамо» тоже интересно было смотреть. Вроде скорости неплохие были. А счёт, мне кажется, не по игре. У «Динамо» до удаления два таких момента было... Не знаю, как Скопинцев вообще промазал из той ситуации, выше ударил, там повезло просто «Краснодару». Потом выход один на один, и Тюкавин попал в штангу. Когда удалили Нгамалё у «Динамо», «Краснодар» быстро этим воспользовался и вырвал победу. Хорошо, что взяли три очка. Их я тоже хочу поздравить, я за них всегда болею, смотрю и слежу за ними. То, где они сейчас находятся в таблице, — это не их место", — цитирует Шипицина «Евро-Футбол.Ру».

После победы над бело-голубыми «Краснодар» с 29 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Владимира Ивича в гостях сыграет с «Локомотивом».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005045398_shipicin_pozdravlyayu_krasnodar_s_pobedoy_hot_schet_s_dinamo_i_ne_po_igre
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Евгений Шипицин
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
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 7
И К Ж
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