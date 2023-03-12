Шипицин считает, что счет матча «Краснодар» — «Динамо» не по игре

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин прокомментировал победу «быков» над «Динамо» (3:1) в матче 19-го тура РПЛ.

«Краснодар» — «Динамо» тоже интересно было смотреть. Вроде скорости неплохие были. А счёт, мне кажется, не по игре. У «Динамо» до удаления два таких момента было... Не знаю, как Скопинцев вообще промазал из той ситуации, выше ударил, там повезло просто «Краснодару». Потом выход один на один, и Тюкавин попал в штангу. Когда удалили Нгамалё у «Динамо», «Краснодар» быстро этим воспользовался и вырвал победу. Хорошо, что взяли три очка. Их я тоже хочу поздравить, я за них всегда болею, смотрю и слежу за ними. То, где они сейчас находятся в таблице, — это не их место", — цитирует Шипицина «Евро-Футбол.Ру».

После победы над бело-голубыми «Краснодар» с 29 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Владимира Ивича в гостях сыграет с «Локомотивом».