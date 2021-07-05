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Обляков: «Надо уже показывать взрослую игру»

18:24
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о подготовке к сезону-2021/2022. 5 июля ему исполнилось 23 года.

«Старый уже почти. Возраст немаленький, пора добиваться успеха, что-то выигрывать. Алексей Владимирович в кругу команды сказал, что ждет от меня взрослой игры? Согласен на все сто. Надо уже показывать ее. Потихоньку иду к этому, что-то удается, но нужно еще больше прогрессировать. Все впереди», — приводит слова Облякова официальный сайт команды.

В сезоне-2020/2021 Обляков провел 27 матчей в чемпионате России, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ivan-oblyakov-budet-zdorovo-zabit-gol-v-svoy-den-rozhdeniya/

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы