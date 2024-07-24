Пименов: «К сожалению, у «Спартака» не все хорошо внутри команды»

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов прокомментировал поражение «Спартака» от «Оренбурга» (0:2) в первом туре нового сезона в РПЛ.

«К сожалению, у «Спартака» не все хорошо внутри команды. Результаты и игра оставляет желать лучшего. От этого и скандалы с Соболевым», — цитирует «РБ Спорт» Пименова.

Во 2-м туре чемпионата России «Спартак» сыграет против «Химок».