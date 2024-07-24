Деменко — о ситуации Соболева: «После поражения от «Оренбурга» только все усугубилось»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко высказался об отстранении Александра Соболева от тренировок в команде.

«Конфликт внутри существовал, просто держали внутри команды все эти моменты. А после поражения от «Оренбурга» только все усугубилось», — цитирует Vprognoze.ru Деменко.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщал, что главный тренер красно-белых Деян Станкович объявил команде об уходе 27-летнего россиянина. Форвард может продолжить карьеру в «Зените».