Деменко — о ситуации Соболева: «После поражения от «Оренбурга» только все усугубилось»
Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко высказался об отстранении Александра Соболева от тренировок в команде.
«Конфликт внутри существовал, просто держали внутри команды все эти моменты. А после поражения от «Оренбурга» только все усугубилось», — цитирует Vprognoze.ru Деменко.
Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщал, что главный тренер красно-белых Деян Станкович объявил команде об уходе 27-летнего россиянина. Форвард может продолжить карьеру в «Зените».
Источник: Vprognoze.ru
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1
Новости