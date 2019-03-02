Руслан Нигматуллин: "Удаление Денисова неоднозначное"

Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал исход матча 18-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (2:2). По словам голкипера, удаление капитана железнодорожников Игоря Денисова было неоднозначным.

– Железнодорожникам в какой-то степени не повезло, но с другой стороны везет тому, кто везет, – сказал Нигматуллин. – "Локо" должен был дожимать самарцев, что и пытался сделать. Сильный клуб не должен отсиживаться в обороне, имея на одного игрока больше, но ошибка в обороне повлияла на исход. Шейдаев при втором голе, как от стоячих убежал от оппонентов. "Локомотив" на правах хозяина обязан был больше создавать моментов, но соперники тоже грамотно действовали и заслужили ничью.

– Заметили, что игра железнодорожников преобразилась и стала более красивой?

– Нужно это отметить. Это не был скучный матч на удержание счета. Видно, что "Локомотив" хорошо поработал, комбинации футбол много раз проходили. Москвичам обидно терять дома очки. Но с точки зрения качества игры, все позитивно.

– Ничья повлияет на борьбу за чемпионство?

– Каждая осечка на это влияет. "Зенит" сегодня победил, "Локо" потерял два очка, а ЦСКА вовсе три. Неудачи последуют у всех, поэтому важно остаток чемпионата провести стабильно.

– Вас поразила хорошая форма Ананидзе и Самедова?

– Этим футболистам есть что доказывать. Они не доигрывать и не досиживать приехали, а приносить реальную пользу, чем с первого матча и начали заниматься. Взяли на себя роли лидеров команды, а такие люди в Самаре будут очень полезны.

– Согласны с удалением Денисова?

– Если по красной карточке в составе "Крыльев Советов" вопросов нет, то по Денисову достаточно спорная ситуация. Не хотел бы сейчас критиковать судейский корпус, но решение явно неоднозначное. (Арман Мкртчян)