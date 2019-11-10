РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Руслан Нигматуллин: «Спартак» подвинет ЦСКА и попадет в Лигу Европы"

00:00

Экс-вратарь «Спартака», «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин в интервью «СЭ» рассказал о победе красно-белых над «Крыльями Советов» (2:0), Бакаеве и Максименко.

— На что может рассчитывать «Спартак» в этом сезоне?

— Думаю, в Лигу Европы все-таки попадет.

— Кого же подвинет из первой пятерки? «Ростов»?

— Скорее, ЦСКА, которому до стабильности пока далеко. А «Ростов», надеюсь, зацепится за медали. Мне бы очень этого хотелось. Болею за Валерия Георгиевича (Карпина — Прим. «СЭ») всей душой. (Александр Кружков)

Руслан Нигматуллин: «Максименко — светлое пятно «Спартака»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир