Руслан Нигматуллин: «Спартак» подвинет ЦСКА и попадет в Лигу Европы"
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Экс-вратарь «Спартака», «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин в интервью «СЭ» рассказал о победе красно-белых над «Крыльями Советов» (2:0), Бакаеве и Максименко.
— На что может рассчитывать «Спартак» в этом сезоне?
— Думаю, в Лигу Европы все-таки попадет.
— Кого же подвинет из первой пятерки? «Ростов»?
— Скорее, ЦСКА, которому до стабильности пока далеко. А «Ростов», надеюсь, зацепится за медали. Мне бы очень этого хотелось. Болею за Валерия Георгиевича (Карпина — Прим. «СЭ») всей душой. (Александр Кружков)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
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