Руслан Нигматуллин: «Спартак» подвинет ЦСКА и попадет в Лигу Европы"

Экс-вратарь «Спартака», «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин в интервью «СЭ» рассказал о победе красно-белых над «Крыльями Советов» (2:0), Бакаеве и Максименко.

— На что может рассчитывать «Спартак» в этом сезоне?

— Думаю, в Лигу Европы все-таки попадет.

— Кого же подвинет из первой пятерки? «Ростов»?

— Скорее, ЦСКА, которому до стабильности пока далеко. А «Ростов», надеюсь, зацепится за медали. Мне бы очень этого хотелось. Болею за Валерия Георгиевича (Карпина — Прим. «СЭ») всей душой. (Александр Кружков)

Руслан Нигматуллин: «Максименко — светлое пятно «Спартака»