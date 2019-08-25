Руслан Камболов: «Можно сказать, что ничья закономерна»

Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов прокомментировал результат матча 7-го тура чемпионата России против «Локомотива» (1:1), а также рассказал о настрое на предстоящую ответную встречу с «Олимпиакосом».

«Наверное, во втором тайме было видно, что преимущество было у нас, — приводит слова хавбека официальный Youtube-канал «быков». — По моментам? У них подходы были, у нас... Можно сказать, что ничья закономерна. Но, наверное, можно было дожимать соперника в конце, реализовывать один из своих моментов.

«Олимпиакос»? Не знаю. Они превзошли нас в борьбе и подборах. Теперь нам нужно проявить бойцовские качества. Необходимо показать хорошую игру впереди и про оборону не забывать. А там видно будет».