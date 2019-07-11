Руслан Камболов: "Каборе – несомненно сильный футболист. Но он – это он, а я – это я"

Полузащитник "Краснодара"​ Руслан Камболов в интервью "Известиям" отметил, что проблем с адаптацией в новой команде у него не возникло. Также он добавил, что готовность к новому сезону покажет только сам чемпионат.

– Чувствуете физическую готовность к старту РПЛ?

– Это, наверное, покажет сам чемпионат России. В принципе мы неплохо готовы физически. Усиливаемся с каждой тренировкой и игрой. Все равно чувствуется, что и всей команде, и персонально мне нужно прибавлять в физическом состоянии. Пока это сборы. Видно, что играем на усталости, – это нормально.

– Полностью адаптировались в новой команде?

– Да, все отлично. Хочу поблагодарить всех ребят и руководство за то, что хорошо меня приняли. Можно сказать, что сразу влился в коллектив.

– Ожидали, что без раскачки попадете в основной состав?

– В принципе я рассчитывал на это. Дай Бог, все будет хорошо, без травм. Тогда все получится. Уверен, ко мне есть доверие.

– Вряд ли получится избежать сравнения с экс-полузащитником "Краснодара" Шарлем Каборе, которого вы призваны заменить. Есть ли какой-то элемент соперничества с ним?

– Каборе – несомненно сильный футболист. Но он – это он, а я – это я. Мне нужно в первую очередь думать о своей игре и не смотреть на других футболистов. Самое главное, чтобы я хорошо играл и выполнял все требования нашего тренера.

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