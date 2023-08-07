Агент Рябчука: «Все счастливы, что переход в «Спартак» случился»

Агент Филипе Маседу, представляющий интересы новичка «Спартака» Олега Рябчука, прокомментировал переход защитника в московский клуб.

«Все счастливы, что переход в «Спартак» случился, что сделка завершилась. «Спартак» — это большой клуб!», — сказал Маседу «СЭ».

«Спартак» 7 августа объявил о переходе 25-летнего молдаванина из «Олимпиакоса». Он подписал контракт до 2026 года и будет играть за московский клуб под 2-м номером.