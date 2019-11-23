Две спорные ситуации возникли в ходе матча 17-го тура чемпионата России «Рубин» — «Зенит» (1:2). Есть сомнения, что арбитр Сергей Иванов поступил правильно, на 66-й и 79-й минутах засчитав голы Евгения Маркова и Артема Дзюбы. Велика вероятность, в обоих случаях помощники судьи Антон Аверьянов и Антон Кобзев ошибочно не зафиксировали положение «вне игры» у авторов забитых мячей. Убедиться, так ли это, можно только с помощью того программного обеспечения, которое есть у видеоассистентов. Но на игре в Казани ВАР не работали. (Александр Бобров)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр