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«Рубин» — «Зенит»: два гола в Казани забиты из офсайда?

16:12
«Рубин» — «Зенит». «Рубин» — «Зенит».
«Рубин» — «Зенит».
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Две спорные ситуации возникли в ходе матча 17-го тура чемпионата России «Рубин» — «Зенит» (1:2). Есть сомнения, что арбитр Сергей Иванов поступил правильно, на 66-й и 79-й минутах засчитав голы Евгения Маркова и Артема Дзюбы. Велика вероятность, в обоих случаях помощники судьи Антон Аверьянов и Антон Кобзев ошибочно не зафиксировали положение «вне игры» у авторов забитых мячей. Убедиться, так ли это, можно только с помощью того программного обеспечения, которое есть у видеоассистентов. Но на игре в Казани ВАР не работали. (Александр Бобров)

Рубин — Зенит

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Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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