«Рубин» высмеял работу комментаторов в трансляции матча с «Зенитом»: «Наша команда играла с не нашей»

«Рубин» высмеял работу комментаторов «Матч ТВ» в трансляции встречи против «Зенита» (0:4) в 22-м туре РПЛ.

После завершения матча один из комментаторов Михаил Крестинин сказал: «4:0 — победа нашей команды, победа «Зенита». Также на игре работали Геннадий Орлов и Павел Богданов.

«Наша команда играла с не нашей», — говорится в сообщении казанского клуба.

«Рубин» (32 очка) после поражения от петербуржцев занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.