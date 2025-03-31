Азаров: «У «Крыльев» один из лучших составов за последние годы. Он точно рассчитан на более высокие места»

Бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный уход главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

— Верите, что Осинькин покинет команду этим летом?

— Я уверен, что он сделает свою работу честно. А дальше руководство примет решение по будущему контракту с тренером и футболистами. Главное, чтобы это было не поздно. Время идет, а каждый серьезный человек строит свои планы на будущее. Клуб не должен упустить этот момент.

— Есть вероятность вылета клуба из РПЛ?

— В футболе может случиться все что угодно, именно поэтому мы его и любим. Команде нужно собраться, мобилизоваться. У «Крыльев» собран очень хороший состав, который мы формировали несколько лет. У клуба один из лучших составов за последние годы. Он точно рассчитан на более высокие места, — сказал Азаров «СЭ».

«Крылья Советов» после 22-го тура РПЛ занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка.